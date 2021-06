Portugal candidato a vencer o Euro? "Tudo vamos fazer para chegar à vitória"

O selecionador nacional, Fernando Santos © Hugo Delgado/EPA

Para Fernando Santos, as estatísticas não interessam para este confronto entre Portugal e a Hungria. São dados que fazem parte do passado e de situações diferentes.

"Olhei com muita atenção foi para o jogo da Hungria com a Islândia que deu acesso a este campeonato da Europa. Tem muitas qualidades. A experiência que tenho do Campeonato do Mundo é de um jogo muito complicado para Portugal", explicou Fernando Santos, quando foi questionado pelo favoritismo de Portugal na conferência de imprensa que antecede o jogo.

Antes da vitória no Euro 2016, a seleção nacional sempre disputou o Campeonato Europeu com vontade de vencer, na opinião de Fernando Santos. Mas agora, depois desta primeira conquista, a equipa tudo vai fazer para repetir o feito.

"A partir daí há uma clara diferença. Portugal apresenta-se aqui com confiança e convicção, tal como em 2016. Tudo vamos fazer para chegar à vitória também aqui", reconheceu o selecionador nacional.

Mesmo sem esperar muitos portugueses nos estádios devido à pandemia de Covid-19, o selecionador acredita que apoio não vai faltar.

"As pessoas têm algum receio, mas temos as pessoas que estão em Portugal e na diáspora. Somos 11 milhões e tal e não vão falhar. A minha equipa vai dar tudo o que tem, em todos os aspetos, para dar uma alegria aos portugueses", acrescentou Fernando Santos.

