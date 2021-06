Portugal com 29 vagas asseguradas nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020

Os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 acontecem entre 24 de agosto e 5 de setembro © Charly Triballeau/AFP

Portugal aumentou esta quarta-feira para 29 o número de vagas nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, depois de a União Ciclista Internacional ter confirmado a atribuição de mais um lugar no ciclismo, anunciou o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

De acordo com o organismo, a vaga, a segunda para Portugal na modalidade, foi conquistada por via do 'ranking' pontual de nações, que encerrou em 31 de maio.

Ainda com alguns apuramentos por disputar, Portugal tem garantida a presença de 29 atletas em Tóquio, em seis modalidades: 10 vagas no boccia, nove no atletismo, cinco na natação, duas na canoagem, duas no ciclismo e uma na equitação.

Os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, adiados para o verão deste ano devido à pandemia de Covid-19, deverão disputar-se entre 24 de agosto e 05 de setembro.

Portugal, que somará em Tóquio a 10.ª participação consecutiva em Jogos Paralímpicos, esteve representado por 37 atletas, em sete modalidades, nos últimos Jogos, disputados no Rio de Janeiro, em 2016.