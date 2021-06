Portugal com meio-campo renovado para o jogo com França

Por TSF 23 Junho, 2021 • 18:36 Partilhar este artigo Facebook

A seleção portuguesa de futebol decide esta quarta-feira o futuro no Euro 2020, sendo certo que se pontuar diante da França, em Budapeste, na terceira jornada do Grupo F, garante a passagem aos oitavos de final da competição. Fernando Santos abdicou de William Carvalho e Bruno Fernandes para fazer entrar no onze João Moutinho e Renato Sanches.

Onze de Portugal: Rui Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Danilo, Moutinho, Renato Sanches, Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo

Onze de França: Lloris, Kimpembe, Varane, Koundé, Hernández, Pogba, Tolisso, Kanté, Griezmann, Mbappé e Benzema

Certo é que Portugal pode ter de fazer contas: Alemanha e Hungria medem forças em Munique e Portugal precisa que os alemães não percam para segurar o terceiro lugar. A qualificação de Portugal para os oitavos fica garantida em caso de empate ou vitória sobre os gauleses e mesmo uma derrota por três golos de diferença também colocará a formação lusa na próxima fase, como um dos quatro melhores terceiros classificados. Isto, desde que a Hungria não vença a Alemanha.

SIGA AQUI AO MINUTO O ALEMANHA-HUNGRIA

De regresso à Puskas Arena, onde se estrearam na prova com um triunfo sobre a Hungria (3-0), os campeões europeus defrontam os campeões do mundo a partir das 20h00 (hora de Lisboa), à mesma hora a que a Alemanha defronta os húngaros, em Munique.

O Euro 2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de Covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.

Suplentes de Portugal: Lopes, Rui Silva, Fonte, André Silva, Bruno Fernandes, William Carvalho, Rafa Silva, Rúben Neves, Dalot, João Félix, Sérgio Oliveira, João Palhinha

Suplentes de França: Mandanda, Maignan, Pavard, Lenglet, Lemar, Giroud, Rabiot, Zouma, Sissoko, Digne, Coman e Ben Yedder