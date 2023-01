Portugal com três níveis de expectativas nos mundiais de skateboarding

© Francisco Guasco/EPA (arquivo)

Portugal vai competir a partir de domingo no Mundial de skateboarding, em Sharjah, Emirados Árabes Unidos, com "três níveis de expectativas" na vertente de street, com estreia da representação feminina, bem como a novidade da participação em park.

"Vamos com diferentes tipos de atletas com distintos enquadramentos. O Gustavo (Ribeiro) lutará sempre pelos primeiros lugares, de acordo com os seus pergaminhos e experiência competitiva", explicou à Lusa o diretor técnico nacional, Nuno Ferrão.

O responsável definiu numa "segunda linha" entre os 11 convocados, nomeadamente Gabriel Ribeiro e Rafaela Costa, os outros skateboarders, até ao momento, mais bem posicionados para discutir um apuramento para os Jogos de Paris2024.

Gabriel é 27.º do ranking de qualificação, no qual o seu irmão Gustavo é terceiro, enquanto Rafaela é 28.ª: uma vez que ambos beneficiam do facto da quota máxima de representantes por país ser de três desportistas, Gabriel sobe a 21.º e Rafaela a 22.ª.

"Para todos os restantes a ideia é elevar o patamar. Há muita proximidade de nível entre atletas, sendo que temos vários muito novos, a integrar o projeto de esperanças olímpicas. A ideia é que ganhem experiência", elucidou Nuno Ferrão.

Depois, a federação vai "dar uma oportunidade" a um português que reside nos Estados Unidos, Thomas Augusto, atleta que vai estrear a presença portuguesa nos mundiais de park, confiando no seu "bom desempenho".

Para Paris2024, a federação de patinagem está apostada em "aumentar o número de apurados" em relação a Tóquio2020, na estreia da modalidade que contou com Gustavo Ribeiro como o oitavo classificado na vertente de street.

"Queremos conseguir pelo menos dois. Depois, tudo é possível", reforçou.

O Campeonato do Mundo que agora se disputa reporta a 2022, uma vez que não se disputou, como previsto, no Brasil: ainda não há datas nem locais, contudo, é "previsível" que este ano se dispute ainda o Mundial 2023 e para o ano decorra nova prova máxima antes dos Jogos Olímpicos.

O desempenho nos mundiais é fundamental, pois é, claramente, o evento que mais pontos atribui para o ranking de apuramento olímpico.

Convocatória para a vertente de Street, que se disputa entre 29 janeiro e 05 fevereiro: Gustavo Ribeiro, Gabriel Ribeiro, Bruno Senra, Madu Teixeira, Pacal Teixeira, Pedro Araújo, Madalena Galante, Margarida Cepeda, Rafaela Costa e Matilde Ribeiro.

Convocatória para vertente de Park, que decorre entre 05 e 12 de fevereiro: Thomas Augusto.