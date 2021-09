Portugal com uma vitória e cinco derrotas no boccia coletivo nos Paralímpicos

© Miguel A. Lopes/Lusa

Por Lusa 02 Setembro, 2021 • 12:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal somou esta quinta-feira uma vitória e cinco derrotas nos torneios de equipas BC1/BC2, pares BC3 e pares BC4 de boccia, dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, depois de ter saído das competições individuais sem medalhas.

No grupo B da competição de equipas BC1/BC2, o quarteto português composto por Nelson Fernandes, André Ramos, Cristina Gonçalves e Abílio Valente impôs-se ao Brasil por 9-2, perdendo depois com o Japão por 5-4.

Em pares BC3, Avelino Andrade, Ana Sofia Costa e José Macedo saíram derrotados dos dois encontros do dia, frente a Hong Kong (4-1) e Brasil (7-3).

No torneio de pares BC4, os jogadores portugueses Pedro Clara, Manuel Cruz e Carla Oliveira somaram derrotas com as formações do Canadá (9-4) e da Eslováquia (10-1).

A competição prossegue na sexta-feira, com a equipa e os pares portugueses a disputaram os últimos dois jogos da fase de grupos, decisivos para a passagem às meias-finais.

Nos torneios individuais de boccia, que já terminaram, o melhor português foi André Ramos que foi quarto classificado em BC1, depois de ser derrotado pelo brasileiro José Oliveira, por 8-2, no jogo para atribuição da medalha de bronze.