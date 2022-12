Portugal começa a preparar duelo dos quartos com Marrocos

Fernando Santos © José Sena Goulão/EPA

A seleção portuguesa de futebol começa esta quarta-feira a preparar o duelo dos quartos de final do Campeonato do Mundo, com Marrocos, numa sessão que deverá ficar limitada aos suplentes na partida com a Suíça.

No dia seguinte à goleada sobre os helvéticos (6-1), nos 'oitavos', Portugal tem uma sessão de treino agendada para as 12h00 locais (09h00 em Lisboa), no centro de treinos de Al-Shahaniya, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, não estando previstas declarações de qualquer jogador.

À semelhança do que tem sucedido nos dias pós-jogo, os titulares na partida com os suíços devem limitar-se a fazer trabalho de recuperação no ginásio, à exceção de Nuno Mendes e Danilo Pereira, que vão fazendo tratamento às respetivas lesões.

Desta forma, é expectável que o selecionador Fernando Santos conte com 13 atletas no treino, ou seja os oito que não entraram diante da Suíça e os cinco que foram lançados a partir do banco de suplentes, entre os quais o capitão Cristiano Ronaldo.

Portugal garantiu na terça-feira o apuramento para os quartos de final do Mundial2022, ao golear a Suíça por 6-1, com três golos de Gonçalo Ramos, um de Pepe, um de Raphaël Guerreiro e outro de Rafael Leão, enquanto Akanji reduziu para os helvéticos.

Nos 'quartos', a equipa das 'quinas' vai defrontar Marrocos, que eliminou a Espanha, em jogo agendado para sábado, a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Al-Thumama, em Doha.