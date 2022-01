Portugal começa esta quarta-feira a luta pelo "bis" no Europeu de futsal

© Toms Kalnins/EPA (arquivo)

Por Miguel Bento Laia 19 Janeiro, 2022 • 06:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A caminhada para a seleção nacional tentar revalidar o título de campeão europeu começa esta quarta-feira nos Países Baixos. Portugal é a primeira equipa a entrar em competição. Pela frente vai estar a Sérvia. O jogo começa às 16h30.

Numa antevisão à partida, o selecionador nacional Jorge Braz considera que o jogo é de "exigência máxima" frente "a uma "das equipas mais fortes da Europa".

Ouvido pela TSF, Rui da Cruz, especialista em futsal, perspetiva um percurso risonho para a seleção lusa na competição: "Portugal pode ir até onde foi no último Europeu, porque somos os atuais campeões da Europa em 2018. É verdade que já foi há alguns anos em Ljubljana na Eslovénia, mas estivemos num patamar muito elevado, onde a exigência era enorme. E nós cumprimos. Passámos com grande distinção." Recorde-se que Portugal venceu essa final em fevereiro de 2018 por 3-2 diante de Espanha.

Ouça as declarações de Rui da Cruz à TSF 00:00 00:00

Portugal, para além do título de campeão europeu, vai entrar com o título de campeão do mundo. Um troféu conquistado no passado mês de outubro após uma vitória por 2-1 frente à Argentina.

Agora, começa tudo do zero. A seleção das quinas está no grupo A, e vai ter, para já, pela frente a Sérvia, Ucrânia e Países Baixos. Rui da Cruz considera ser "quase obrigatório" passar esta fase, mas admite "não ser nenhum drama" se esse objetivo falhar. O foco está em seguir em frente, mas depois o caminho até à final não parece ser um mar de rosas. O especialista assegura que há adversários de peso em prova, como a Espanha, a Rússia e ainda seleções emergentes.

Rui da Cruz explica o caminho de Portugal até à final 00:00 00:00

Baixa confirmada na seleção nacional é Ricardinho, eleito o melhor jogador do último Mundial e o melhor jogador de futsal de todos os tempos. O especialista na modalidade acredita que a sua ausência não será muito notada, porque o plantel está recheado de excelentes jogadores, um dos quais Pany Varela, jogador do Sporting eleito o segundo melhor goleador do Mundial 2021.

Outra das ausências é a de Cardinal. O jogador do Sporting falha uma vez mais uma grande competição internacional devido a lesão. Rui da Cruz destaca a chamada à última hora de Bebé e o contributo que pode dar em experiência. Recorde-se que o guarda-redes faz parte do plantel porque a escolha inicial, Edu, contraiu Covid-19.

O jornalista Bruno Sousa Ribeiro falou com o diretor da Federação Portuguesa de Futebol para o futsal, Pedro Dias, que garante total motivação dos jogadores portugueses 00:00 00:00

O Europeu2022 de futsal disputa-se entre esta quarta-feira e 6 de fevereiro, nas cidades holandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo na capital dos Países Baixos.

Depois do jogo de estreia, Portugal defronta domingo às 16h30 os Países Baixos e, no dia 28 de janeiro, a Ucrânia às 19h30, na última jornada do Grupo A.

Distinções na véspera da estreia

Para apimentar a participação lusa no Euro, Portugal foi distinguido, esta terça-feira, em 6 galardões de melhor do mundo.

O site especializado Futsal Planet considerou a seleção nacional e o selecionador Jorge Braz como os melhores do mundo. Destaque para o Sporting, considerado o melhor clube. Os leões tiveram ainda o seu jogador Zicky Té, como o melhor jovem e Guita como o melhor guarda-redes do mundo. No Benfica, Ana Catarina foi distinguida como a melhor guarda-redes.

Distinções que levam Rui da Cruz a considerar que foi um dia histórico para Portugal.

Rui da Cruz comenta a importância destas distinções 00:00 00:00

Consulte aqui a lista completa dos distinguidos.