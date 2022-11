Portugal começa preparação do Mundial com 16 jogadores no treino

© Miguel A. Lopes/Lusa

A seleção portuguesa de futebol realizou esta segunda-feira o primeiro treino de preparação para o Mundial 2022, numa sessão da qual estiveram ausentes 10 jogadores, que realizaram trabalho de recuperação.

Apesar de os 26 atletas convocados para o Campeonato do Mundo já se terem apresentado na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos só contou com 16 elementos durante os 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas.

No relvado principal da casa das seleções estiveram presentes os guarda-redes Rui Patrício e José Sá, os defesas João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro, os médios William Carvalho, Rúben Neves, Matheus Nunes, Vitinha, Otávio e Bernardo Silva, e os avançados Cristiano Ronaldo, João Félix e André Silva.

Os restantes, alguns dos quais jogaram pelas respetivas equipas no domingo, ficaram a fazer trabalho de recuperação e não subiram ao relvado naquele período, nomeadamente Diogo Costa, Nuno Mendes, Danilo Pereira, António Silva, Palhinha, João Mário, Bruno Fernandes, Ricardo Horta, Rafael Leão e Gonçalo Ramos.

Durante o período de sessão aberto à comunicação social, os 16 atletas fizeram aquecimento e exercícios com bola, sendo que as objetivas estiveram quase todas direcionadas para Ronaldo, depois de na véspera terem sido divulgados excertos de uma entrevista em que o capitão da seleção nacional 'arrasou' o Manchester United e o treinador Erik ten Hag.

A equipa das 'quinas' volta a treinar na terça-feira, a partir das 10:30, na Cidade do Futebol, depois de um jogador a designar falar em conferência de imprensa, às 10:00.

Até quarta-feira os trabalhos da seleção nacional serão mantidos em regime livre, ou seja os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar na Cidade do Futebol para os treinos, tendo total independência antes e depois dos mesmos.

Portugal tem agendado um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, na quinta-feira, às 18h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no Grupo H do Mundial 2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 de novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.