Portugal conhece adversários na terceira edição da Liga das Nações

Fernando Santos © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Por Lusa 16 Dezembro, 2021 • 06:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol conhece esta quinta-feira os adversários na terceira edição da Liga das Nações, na qual já sabe que irá defrontar um dos quatro cabeças de série, França, Espanha, Itália ou Bélgica, na Liga A.

No sorteio que irá decorrer na sede da UEFA, em Nyon, a partir das 17h00 (hora de Lisboa), Portugal, que venceu a primeira edição da prova, estará incluído no pote 2, juntamente com Países Baixos, Dinamarca e Alemanha, pelo que é certo que irá integrar o mesmo grupo de uma das seleções semifinalistas da última Liga das Nações.

A França, atual detentora do troféu, a Espanha, finalista, a Itália, campeã europeia em título, e a Bélgica, líder do 'ranking' da FIFA, integram o pote 1 e uma delas surgirá no caminho luso na Liga das Nações A, o principal escalão da competição continental.

No pote 3 figuram Inglaterra, Polónia, treinada por Paulo Sousa, Suíça e Croácia, enquanto no Pote 4 estão País de Gales, Áustria, República Checa e Hungria, todas elas igualmente possíveis adversárias da equipa das 'quinas'.

Tal como na última edição, a prova vai consistir em três ligas (A, B e C) de 16 seleções cada e uma quarta (D) de sete, com a composição deste agrupamento a ser decidida por promoções e despromoções.

Em junho e setembro do próximo ano, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que quatro das seis rondas têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do próximo Mundial durante o inverno de 2022.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro e quarto lugares. Esta 'final four' da Liga das Nações será realizada em junho de 2023.

- Composição dos grupos no sorteio da Liga das Nações:

Liga A

Pote 1: França, Bélgica, Itália e Espanha.

Pote 2: Portugal, Países Baixos, Dinamarca e Alemanha.

Pote 3: Inglaterra, Polónia, Suíça e Croácia.

Pote 4: País de Gales, Áustria, República Checa e Hungria.

Liga B

Pote 1: Ucrânia, Suécia, Bósnia e Herzegovina e Islândia.

Pote 2: Finlândia, Noruega, Escócia e Rússia.

Pote 3: Israel, Roménia, Sérvia e República da Irlanda.

Pote 4: Eslovénia, Montenegro, Albânia e Arménia.

Liga C

Pote 1: Turquia, Eslováquia, Bulgária e Irlanda do Norte.

Pote 2: Grécia, Bulgária, Luxemburgo e Macedónia do Norte.

Pote 3: Lituânia, Geórgia, Azerbaijão e Kosovo.

Pote 4: Cazaquistão ou Moldávia, Chipre ou Estónia, Gibraltar e Ilhas Faroé.

Liga D

Pote 1: Cazaquistão ou Moldávia, Chipre ou Estónia, Liechtenstein e Malta.

Pote 2: Letónia, São Marino e Andorra.