Sérvia entre os adversários de Portugal para a qualificação do Mundial 2022. Siga em direto

Portugal vai defrontar a Sérvia, República da Irlanda e Luxembrugo na fase de apuramento para o Mundial 2022, que se realiza no Qatar. A seleção das quinas precisa de assegurar o primeiro lugar para garantir o apuramento direto.

No sorteio para o apuramento para o Mundial 2022, Portugal foi mesmo a primeira seleção a sair, o que quer dizer que ficará no grupo A. A seleção das quinas vai ter apenas quatro adversários.

A Sérvia é o primeiro adversário de Portugal, diretamente do pote 2. Recentemente, Portugal defrontou a seleção de Kovacic para o apuramento para o europeu. No primeiro jogo, as seleções empataram. Na Sérvia, Cristiano Ronaldo e companhia venceram por 4-2.

A segunda seleção no caminho de Portugal é a República da Irlanda. A última vez que se defrontaram foi em 2001.

O Luxemburgo, uma das seleções mais fracas do pote 4, volta a reencontrar Portugal.

Pote 1: Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos.

Pote 2: Suíça, País da Gales, Polónia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia e Roménia.

Pote 3: Rússia, Hungria, República da Irlanda, República Checa, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Finlândia.

Pote 4: Bósnia-Herzegovina, Eslovénia, Montenegro, Macedónia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia e Luxemburgo.

Pote 5: Arménia, Chipre, Ilhas Faroé, Azerbaijão, Estónia, Kosovo, Cazaquistão, Lituânia, Letónia e Andorra.

Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino.

Portugal conhece esta segunda-feira os adversários na qualificação para o Mundial de futebol no Qatar, em 2022, sabendo, desde já que evita a Bélgica, França, Inglaterra, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos.

No sorteio, em Zurique, na Suíça, sem representantes das federações devido à pandemia de Covid-19, as 55 seleções serão distribuídas em seis potes, e sorteadas em cinco grupos com seis equipas cada, e em outros cinco com cinco seleções.

O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

O sorteio tem início às 18h00 locais (17h00 em Lisboa).