Portugal contou com 12 jogadores na ressaca da primeira derrota

Portugal iniciou este sábado a preparação para o jogo dos oitavos de final do Mundial2022 de futebol, com a Suíça, numa sessão em que estiveram ausentes os titulares frente à Coreia do Sul e o trio de lesionados.

No centro de treinos de Al-Shahaniya, o selecionador Fernando Santos contou com apenas 12 jogadores, ou seja todos os que iniciaram no banco de suplentes a partida que ditou a derrota com os sul-coreanos, por 2-1, na sexta-feira.

Os titulares desse encontro não subiram ao relvado nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, tendo ficado a fazer trabalho de recuperação no ginásio, tal como Otávio, que está na fase final da recuperação da lesão contraída diante do Gana.

Ouça a reportagem de António Botelho, enviado especial da TSF ao Catar 00:00 00:00

Danilo Pereira e Nuno Mendes fizeram tratamento às respetivas lesões e também não estiveram no relvado, sendo que o lateral do Paris Saint-Germain não voltará a competir neste Mundial, como já foi anunciado.

Portugal vai defrontar a Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, em jogo agendado para terça-feira, a partir das 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Lusail.

Na sexta-feira, a equipa das 'quinas' perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, no derradeiro encontro do Grupo H, mas segurou o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto os asiáticos garantiram o segundo posto, com quatro, e também seguiram para a próxima fase, em que vão encontrar o Brasil.