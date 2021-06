Portugal cumpre último particular, com Israel, a seis dias da estreia no Euro 2020

Fernando Santos já vai ter à sua disposição os 26 eleitos © Álvaro Isidoro/Global Imagens

A seleção portuguesa de futebol faz esta quarta-feira frente a Israel, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o último jogo de preparação antes da estreia na fase final do Euro2020, marcada para terça-feira, com a Hungria, em Budapeste.

Depois do 'nulo' em Espanha, na sexta-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, já vai ter à sua disposição os 26 eleitos, face às incorporações de Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, jogadores do Manchester City, e à recuperação de Gonçalo Guedes, que acusou positivo ao coronavírus.

Com os três vice-campeões europeus e o jogador do Valência, o técnico luso vai fazer as derradeiras 'afinações' na 'máquina', a seis dias do primeiro encontro do Grupo F do Euro2020, adiado para 2021 pela pandemia da Covid-19.

Fernando Santos já avisou, no entanto, que o encontro com Israel não é um teste para ninguém e que deverão alinhar jogadores que não atuaram com Espanha, garantindo que o 'onze' com Israel nada terá a ver com o que vai apresentar face aos húngaros.

Há cinco anos, em vésperas do Euro 2016, Portugal goleou a Estónia por 7-0, na Luz, e, seis dias depois, face à Islândia (1-1), na estreia na prova gaulesa, Fernando Santos mudou três 'pedras', entre as quais Ricardo Quaresma, que tinha sido a grande figura desse particular.

Desta vez, o técnico que em 2016 levou Portugal ao título tem 26 jogadores para 'administrar', frente a um conjunto israelita que já esteve num Mundial, em 1970, via Ásia e Oceânia, mas nunca marcou presença na fase final de um Campeonato da Europa.

A formação das 'quinas' tem vantagem no confronto direto, com três vitórias, dois empates e uma derrota, sendo que os dois últimos embates acabaram igualados, ambos na corrida ao Mundial de 2014: 3-3 em Telavive e 1-1 em Lisboa.

O derradeiro encontro aconteceu a 11 de outubro de 2013, também no Estádio José Alvalade, com o central Ricardo Costa a adiantar Portugal, aos 27 minutos, e os israelitas a empatarem perto do final, aos 85, por Ben Basat.

O sétimo encontro entre Portugal e Israel está marcado para esta quarta-feira, pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sendo que no dia seguinte a formação das 'quinas' viaja para Budapeste, onde terá o seu 'quartel-general' durante o Euro 2020.

Na despedida de terras lusas, o encontro será disputado à porta fechada, devido às restrições impostas - à maioria dos eventos - pela pandemia da Covid-19.