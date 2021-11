Portugal decide apuramento direto para o Mundial 2022 diante da Sérvia

Portugal e Sérvia são as únicas seleções do Grupo A ainda com possibilidades de assegurarem um lugar no Qatar 2022 © Álvaro Isidoro/Global Imagens

A seleção portuguesa de futebol procura neste domingo garantir o apuramento direto para o Mundial 2022, tendo de vencer ou empatar na receção à Sérvia, no derradeiro e decisivo encontro no Grupo A, no Estádio da Luz.

Após o empate 0-0 na República da Irlanda, na quinta-feira, Portugal assumiu a liderança do grupo, com 17 pontos, em igualdade com os sérvios, mas com vantagem na diferença de golos (16-4 contra 16-8), pelo que basta à equipa das 'quinas' pontuar diante do último adversário para 'carimbar' imediatamente a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, no Qatar.

Por outro lado, em caso de derrota frente à Sérvia, a seleção nacional ficará no segundo posto do grupo e terá de disputar os 'play-offs' de acesso à fase final.

Para este decisivo duelo, Portugal estará privado de Pepe, que foi expulso em Dublin, mas, em sentido inverso, Fernando Santos terá à disposição João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Palhinha, Renato Sanches e Diogo Jota, que estavam em risco de falharem este jogo, caso tivessem visto um cartão amarelo na Irlanda.

Portugal e Sérvia são as únicas seleções do Grupo A ainda com possibilidades de assegurarem um lugar no Qatar 2022 - seja por apuramento direto, seja por via dos 'play-offs' -, tendo em conta que Luxemburgo (nove pontos), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final.

O encontro tem início às 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro italiano Daniele Orsato.