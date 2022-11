Portugal defronta Alemanha no Mundial de hóquei. Alemães fazem dois jogos num dia

© World Skate

A seleção portuguesa de hóquei em patins já conhece o adversário para o jogo dos quartos de final do campeonato do mundo de hóquei em patins. A Alemanha eliminou Moçambique num jogo que começou às 12h30 (hora de Lisboa) desta quinta-feira, por 3-2, e vai agora jogar contra Portugal no mesmo dia (22h30).

São apenas algumas horas de recuperação para os germânicos. Dita o calendário deste mundial de San Juan, na Argentina, que a Alemanha encontra Portugal ainda esta noite, no mesmo dia dos oitavos de final (nomeados como fase de qualificação) e após jogos em dias consecutivos desde segunda-feira.

Portugal defende o título de campeão do mundo de hóquei em patins num torneio que termina no domingo.