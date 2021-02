Portugal defronta Escócia em apuramento para o Europeu feminino

Seleção feminina de Portugal tem garantido o segundo lugar do grupo de apuramento © Miguel Pereira/Global Imagens

Portugal defronta, esta terça-feira, a Escócia na despedida do Grupo E de apuramento e quase com a certeza de que os 'play-offs', em abril, serão o seu destino na qualificação para o Europeu feminino de futebol.

A equipa das 'quinas' tem garantido o segundo lugar, atrás da Finlândia, vencedora antecipada do grupo, enquanto a Escócia, terceira colocada, a quatro pontos das lusas, já não tem qualquer hipótese de entrar na discussão do apuramento para a fase final, a realizar em Inglaterra, em 2022.

A seleção portuguesa, orientada por Francisco Neto, chega a este último jogo depois de uma derrota 'amarga', na sexta-feira, diante da Finlândia, perante a qual perdeu por 1-0, no último lance de jogo, com um golo de Linda Sällström, aos 90+3 minutos.

O selecionador Francisco Neto lamenta que a equipa não esteja já apurada para o campeonato europeu 00:00 00:00

Um empate deixava o apuramento direto em discussão na última jornada, mas a derrota obriga Portugal à missão 'impossível' de vencer a Escócia por oito golos de diferença, com 12 marcados, ou por nove, e a depender do resultado da Itália, ou, para só depender de si, a ganhar por 13 de diferença, com 14 marcados.

Nas contas dos segundos -- apuram-se diretamente os três melhores -, a Islândia, com 19 pontos e 25-5 em golos, já está apurada, sendo, para já, secundada por Áustria (19 e 22-3) e Suíça (19 e 20-6). Na corrida, estão, com um jogo por disputar, a Itália (16 e 18-5) e Portugal (16 e 8-2).

Ouvido pela TSF, o selecionador garante que as jogadoras vão manter a concentração nesta fase 00:00 00:00

Os 'play-offs', em abril, para os seis piores segundos, deverão ser, assim, o próximo desafio, à semelhança do que aconteceu em 2016, quando Portugal chegou a essa eliminatória decisiva para garantir, frente à Roménia, a presença no primeiro Europeu da sua história, nos Países Baixos, em 2017.

O jogo entre Escócia e Portugal tem início marcado para as 15h10 (hora de Lisboa), em Larnaca, no Chipre, face às restrições de viagens impostas pelo Reino Unido, devido à pandemia de Covid-19.