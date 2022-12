Portugal disputa vaga nas meias-finais do Mundial com Marrocos

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Lusa/TSF 10 Dezembro, 2022 • 09:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol procura este sábado garantir uma vaga nas meias-finais de um Campeonato do Mundo 16 anos depois, tendo para isso de bater a 'surpresa' Marrocos nos quartos de final da competição, em Doha.

Depois de 1966 e 2006, Portugal assegurou, na terça-feira, o apuramento para os 'quartos' pela terceira vez na história, graças à goleada sobre a Suíça (6-1), sendo que nas duas ocasiões anteriores atingiu as meias-finais, a primeira das quais redundaria no melhor desempenho de sempre da equipa das 'quinas', um terceiro posto, em Inglaterra.

A formação comandada por Fernando Santos terá pela frente um adversário que defrontou nos Mundiais de 1986 e 2018, ambos na fase de grupos, e que nos oitavos de final se impôs surpreendentemente à Espanha, no desempate por grandes penalidades, após um 'nulo' (0-0) no final do prolongamento.

O enviado especial da TSF ao Catar, António Botelho, desenha o onze provável da seleção 00:00 00:00

Perante os marroquinos, o técnico português não deverá mexer muito na 'fórmula' que permitiu a Portugal 'atropelar' a Suíça, relegando novamente Cristiano Ronaldo para o banco de suplentes e mantendo no 'onze' Gonçalo Ramos, autor de um 'hat-trick' diante dos helvéticos.

Portugal e Marrocos jogam a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, num encontro que será dirigido pelo árbitro argentino Facundo Tello.

Na derradeira partida dos quartos de final, agendada para as 22:00 locais, a vice-campeã europeia, Inglaterra, e a campeã mundial, França, vão medir forças no Estádio Al Bayt, em Al-Khor.

O vencedor deste encontro irá jogar com Portugal ou Marrocos nas meias-finais, na quarta-feira, enquanto na terça-feira a outra meia-final vai opor a Argentina à Croácia.

Na sexta-feira, os vice-campeões mundiais eliminaram o Brasil no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no final do prolongamento, enquanto os argentinos superaram os Países Baixos, por 4-3 nos penáltis, após um 2-2 no final dos 90 minutos.

A final do Mundial 2022 está marcada para 18 de dezembro, no Estádio de Lusail.