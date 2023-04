Portugal é candidato a receber final da Liga dos Campeões feminina em 2025

António Costa © John Thys/AFP

Por Carolina Rico 05 Abril, 2023 • 09:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal é candidato a acolher a final da Liga dos Campeões feminina de futebol em 2025, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, anunciou esta quarta-feira António Costa.

Relacionados Suíça vai organizar Campeonato da Europa feminino de futebol de 2025

No discurso do 47.º Congresso da UEFA, em Lisboa, que esta quarta-feira reelege o esloveno Aleksander Ceferin para um novo mandato na presidência do organismo de cúpula do futebol europeu, o primeiro-ministro aplaudiu "o grande brilhantismo da seleção nacional feminina de futebol", que felicitou por, pela primeira vez, se ter qualificado para uma fase final do Mundial.

O encontro já foi disputado na capital portuguesa, no Estádio do Restelo, em 2023/14 e Costa diz-se "confiante" que esta seja "mais uma candidatura com desfecho positivo".

Portugal é "um dos países mais seguros e com maior estabilidade política ao longo do mundo", com experiência na organização de grandes eventos, desde a Expo 98 à Jornada Mundial da Juventude, que Lisboa vai acolher em agosto, apontou.

Além disso, enquanto "parceiro de referência da UEFA", o país está pronto para organizar o Mundial de 2030 numa "candidatura única" em conjunto com Espanha e Marrocos, lembra António Costa.

"É o primeiro Mundial de futebol que une pelo desporto, e os seus melhores valores, dois continentes - a Europa e a África. Não há mensagem mais poderosa que poderíamos enviar ao mundo, à Europa e À África, de que através do futebol, juntos podemos prosseguir".

O primeiro-ministro sublinhou que o desporto em geral e o futebol em particular têm de ser "veículos de paz", num momento em que também são afetados pela guerra na Ucrânia.

"O impacto dos eventos desportivos, o número de pessoas que assistem, e sobretudo as emoções que permitem vivenciar, fazem do desporto uma plataforma única com alcance e potencial que não pode deixar de ser utilizado também como este objetivo", de promoção da "paz, tolerância e compreensão do mundo".