Portugal e Espanha apresentam candidatura para organizar Mundial 2030

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estão reunidos, esta sexta-feira, com o rei Felipe VI de Espanha e com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, para decidirem, ao mais alto nível, o apoio à candidatura ibérica à organização do campeonato do mundo de futebol de 2030.

A cerimónia de apresentação da candidatura, que acontece, esta tarde, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, conta com a presença dos presidentes das federações de futebol portuguesa e espanhola, Fernando Gomes e Luis Rubiales.