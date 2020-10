Portugal e Espanha com protocolo para organizar Mundial 2030

Fernando Gomes e Luis Rubiales © fpf.pt

Por Gonçalo Teles 07 Outubro, 2020 • 20:36

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) assinaram, esta quarta-feira, um protocolo com o objetivo de "impulsionar" uma candidatura conjunta à organização do Mundial de futebol de 2030.

Numa nota publicada no site oficial da FPF, pode ler-se que os presidentes Fernando Gomes e Luis Rubiales assinaram o protocolo no Estádio José Alvalade, onde as seleções de Portugal e Espanha disputam um jogo particular.

O encontro, pode ler-se, "veio reforçar a união de forças para impulsionar a candidatura conjunta à organização do Mundial'2030, estabelecendo estratégias comuns e plataformas de cooperação a nível técnico e de organização de eventos desportivos".

As federações comprometem-se a "unir esforços também em diversas áreas, tais como responsabilidade social e na troca de experiências e conhecimentos".