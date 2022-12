"Portugal é o meu país, a Coreia do Sul a minha segunda casa"

Andreia Carvalho © DR

Andreia Carvalho é portuguesa e vive na Coreia do Sul desde 2019. A estudante, de 30 anos, está a tirar um doutoramento em Educação Multicultural. Em declarações à TSF, Andreia conta que, por estes dias, tem o coração dividido: o jogo entre Portugal e Coreia do Sul, para o Campeonato do Mundo de Futebol provoca-lhe sentimentos mistos. Ainda assim, admite que, com a seleção das quinas já apurada para a próxima fase, está a torcer um pouco pela vitória sul-coreana. Afinal, diz, "Portugal é o meu país, mas a Coreia [do Sul] é a minha segunda casa".

O jogo está a ser aguardado com grande expectativa no país, onde os sul-coreanos "são loucos pelo campeonato do mundo de futebol". 20 anos depois, Portugal e Coreia voltam a defrontar-se para o Campeonato do Mundo e, por isso, este é " um jogo especial", diz Andreia.

O Portugal Coreia do Sul começa quando for meia-noite em Seul. Andreia Carvalho vai assistir ao encontro num bar da capital, reservado pela embaixada portuguesa. Com ela vai estar o namorado sul-coreano, que teve de ser "convencido para ver o jogo no meio de portugueses". Ficará ele zangado em caso de vitória lusa?

"No jogo contra o Gana [o primeiro da fase grupos], ele viu os meus níveis de stress e foi a primeira vez que me viu envolvida verdadeiramente no jogo de futebol e, na brincadeira, diz que se alguma vez nos separarmos será por causa do futebol".