Portugal empata 4-4 com Itália no Europeu de hóquei em patins

A seleção portuguesa empatou esta quarta-feira 4-4 com a Itália no Europeu de hóquei em patins, na terceira jornada da competição a decorrer até domingo, atrasando-se na perseguição a Espanha e França.

No Pavilhão Multiusos de Paredes, João Rodrigues (23 minutos), Hélder Nunes (29), e Gonçalo Alves, que 'bisou', aos 32 e 47, de grande penalidade, marcaram para Portugal, enquanto Alessandro Verona (02 e 28), Federico Ambrosio (35) e Domenico Illuzzi, de grande penalidade, aos 40, fizeram os golos italianos.

A campeã europeia Espanha, que hoje goleou a Alemanha por 11-2, lidera a classificação do Europeu, com os mesmos sete pontos de França, que empatou 5-5 com Andorra nesta jornada, com Portugal na terceira posição, com quatro.