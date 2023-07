Até ao último minuto. Portugal empata com a Espanha no Europeu de hóquei em patins

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

A seleção nacional de hóquei em patins empatou (3-3) esta terça-feira com a Espanha no segundo jogo do Campeonato da Europa da modalidade.

A equipa portuguesa começou melhor e abriu o marcador logo aos dois minutos, por João Rodrigues. Os espanhóis empataram perto do intervalo, com um golo de Martí Casas.

O jogo foi empatado para intervalo e, no segundo tempo, voltou a ser Portugal a desfazer a igualdade, por Rafa. No entanto, em dois minutos, a Espanha deu a volta ao marcador, primeiro por Pau Bargalló e depois por Nil Roca. A partir de um livre direto dentro do último minuto, Gonçalo Alves restabeleceu a igualdade.

Portugal volta a entrar em campo esta quarta-feira, frente à França, no último jogo da fase de grupos.