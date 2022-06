Portugal empata com Austrália no último jogo antes do Euro2022

Portugal vai participar no Euro 2022 © FPF

A seleção portuguesa de futebol feminino empatou esta segunda-feira 1-1 com a Austrália, no último jogo de preparação para o Campeonato da Europa, que vai decorrer em Inglaterra, entre 06 e 31 de julho.

No Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a Austrália adiantou-se no marcador aos 73 minutos, com um golo de Ibini-Isei, mas Portugal conseguiu chegar ao empate aos 87, por intermédio de Telma Encarnação.

No Euro 2022, a seleção lusa, que vai estar presente pela segunda vez numa fase final, ficou integrada no Grupo C e vai enfrentar a Suíça (09 de julho), Países Baixos (13 julho) e Suécia (17 julho).