Vitória foge depois da hora. Portugal empata com Brasil no Mundial de andebol

Por Rui Oliveira Costa 18 Janeiro, 2023 • 16:09

A seleção nacional de andebol empatou esta quarta-feira o Brasil por 28-28 na Ronda Principal do campeonato de mundo de andebol.

No momento do apito final, Portugal vencia por um golo, mas a equipa de arbitragem, com auxílio do vídeo, viu uma falta de Alexis Borges que levou à expulsão do atleta português e a um livre de sete metros que deu o empate aos brasileiros.

Com este empate, a seleção portuguesa soma apenas um ponto no grupo II da Ronda Principal, o que complica o acesso de Portugal aos quartos de final da competição.

A equipa nacional volta a entrar em campo na sexta-feira, às 14h30, contra Cabo Verde e encerra esta fase da competição no domingo, perante a Suécia.