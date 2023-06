Portugal entra a perder no Europeu sub-21 frente à anfitriã Geórgia

Portugal perdeu com a Geórgia por 2-0 no primeiro jogo da fase de grupos © Federação Portuguesa de Futebol

Por Lusa 21 Junho, 2023 • 19:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 estreou-se esta quarta no Europeu da categoria com uma derrota por 2-0 frente à anfitriã Geórgia, em jogo da primeira jornada do Grupo A, disputado em Tbilisi.

Frente a uma equipa que se estreia em fases finais de europeus de sub-21, a equipa lusa, vice-campeã em título, foi surpreendida na primeira parte, atingindo o intervalo a perder já por 2-0, depois dos golos de Gagua, aos 37 minutos, e de Sazonov, aos 45+1, num encontro em que Portugal acabou reduzido a 10, após a exulsão de Tomás Araújo, aos 76, por derrubar um adversário que seguia isolado.

No outro encontro desta primeira jornada do grupo, Bélgica e Países Baixos empataram 0-0, pelo que a Geórgia lidera com três pontos, seguida por belgas e neerlandeses com um, enquanto Portugal é quarto, sem qualquer ponto.

Na próxima jornada, agendada para 24 de junho, Portugal vai medir forças com os Países Baixos.