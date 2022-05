Portugal entra no Euro sub-17 com pé direito ao golear a Escócia por 5-1

O torneio joga-se em Israel © FPF

Por Lusa 17 Maio, 2022 • 21:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de sub-17 goleou esta terça-feira a congénere da Escócia por 5-1 na sua estreia na fase final do Campeonato da Europa de futebol, a decorrer em Israel.

A partida iniciou-se numa toada de estudo mútuo entre as suas equipas, sem arriscarem, mas a seleção portuguesa marcou na primeira oportunidade de que dispôs, logo aos oito minutos, por Ivan Lima, após um cruzamento do lateral esquerdo Leonardo Barroso para o ponta de lança José Dinis Rodrigues, que falhou o pontapé de bicicleta, com a bola a sobrar para o autor do golo na entrada da pequena área.

A seleção portuguesa soltou-se com o golo e só não aumentou a vantagem por precipitação na finalização, primeiro por Ivan Lima, a falhar o bis, e depois por Dinis Rodrigues, em boa posição, a falhar o alvo por muito pouco.

Mesmo com essa ineficácia, Portugal chegou com naturalidade a vencer ao intervalo por 3-0, com Ivan Lima, desta vez, a assistir Dinis Rodrigues para o 2-0, e com João Veloso a assinar o terceiro na execução de uma grande penalidade, a punir castigar mão na bola de um defesa escocês.

Na segunda parte, a equipa das quinas surgiu menos intensa e a Escócia começou a aparecer com mais frequência perto da baliza de Diogo Fernandes, embora sem criar perigo iminente, mas à passagem do minuto 62 marcou mesmo, por Magnus Mackenzie.

Portugal tentou reagir ao golo escocês e Rui Bento, que substituiu o selecionador José Lima infetado com o coronavírus, promoveu duas trocas na equipa, Manuel Mendonça e Vivaldo Semedo, e acabou por chegar mesmo ao terceiro por Afonso Moreira, aos 69, a aproveitar um alívio da defesa portuguesa, após um lance de bola parada do ataque escocês, para correr trinta metros, isolar-se e marcar o quarto golo.

O quinto golo pertenceu a Rodrigo Ribeiro, aos 73 minutos, ele que tinha sido, entretanto, lançado em campo por Rui Bento, que finalizou com classe após um passe de João Conceição, que o deixou na cara do guarda-redes escocês.

A seleção portuguesa estreia-se assim com o pé direito no campeonato da Europa de sub-17, assumindo a liderança do grupo D, a par da Suécia, que venceu a Dinamarca por 2-1, defrontando-se os dois primeiros já na segunda jornada.

De referir que o selecionador José Lima já estará no banco nessa partida, recuperado da infeção por Covid-19.