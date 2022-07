Entrada a todo o gás na segunda parte. Portugal 2-1 Espanha (2.ª parte)

Por TSF 03 Julho, 2022 • 17:45 Partilhar este artigo Facebook

Nos primeiros minutos da partida, Portugal e Espanha dividiram os ataques, mas sem conseguir criar perigo para a baliza adversária.

Aos oito minutos chega a primeira grande oportunidade para Portugal. Erro na saída de bola da Espanha e Ana Azevedo surge isolada, mas o remate é defendido pela guarda-redes espanhola Sílvia.

Pouco depois, Ana Azevedo voltou a ficar isolada, a passe de Pisko, mas Sílvia voltou a levar a melhor.

Mas à terceira foi de vez. Contra-ataque de Portugal conduzido por Fifó que serve Ana Azevedo que faz, finalmente, inaugura o marcador em Gondomar.

A Espanha tenta responder à desvantagem, mas continua a ser Portugal a ficar mais perto do golo. Carla Vanessa ganha a bola no meio campo e remata rasteiro, para uma defesa de Sílvia com o pé direito.

A dois minutos do fim da primeira parte, Portugal chega ao segundo golo. Janice Silva é descoberta a partir de uma reposição lateral e serve Pisko que só teve de desviar para o fundo da baliza.

Contudo, quando parecia que Portugal ia com uma vantagem de dois golos para o intervalo, a Espanha reduz a diferença. Perda de bola na defesa de Portugal e Ale de Paz remata de primeira para o fundo das redes de Ana Catarina. A partida chega ao intervalo com 2-1 no resultado.

As duas equipas entraram na segunda parte com tudo. Primeiro foi Luci a rematar às malhas laterais da baliza portuguesa. Logo a seguir, Ana Azevedo surge isolada, mas o remate sai torto.

A seleção portuguesa de futsal feminino procura conquistar um inédito título continental frente à campeã Espanha, na final ibérica da segunda edição do campeonato da Europa, a decorrer desde sexta-feira em Gondomar.

Os dois países reeditam o duelo decisivo da versão inaugural da prova, que foi favorável à roja (0-4), em fevereiro de 2019, no mesmo recinto, dois dias depois de terem vencido Hungria (6-0) e Ucrânia (9-0) nas meias-finais, respetivamente.

Cinco de Portugal: Ana Catarina, Carla Vanessa, Cátia Morgado, Ana Azevedo e Pisko

Cinco da Espanha: Sílvia, Dany, Mayte, Peque e Ana Luján

Suplentes de Portugal: Odete Rocha, Maria Pereira, Inês Fernandes, Fifó, Janice Silva, Sara Ferreira, Carolina Rocha, Carolina Pedreira e Ana Pires

Suplentes da Espanha: Marta, Noélia, Laura Córdoba, Ale de Paz, Luci, Amélia, Irene Samper, María Sanz e Irene Córdoba