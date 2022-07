Portugal estreia-se no Europeu feminino com empate face à Suíça

© AFP

Por Lusa 09 Julho, 2022 • 19:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal estreou-se este sábado no Europeu de futebol feminino com um empate a dois golos com a Suíça, em embate do Grupo C disputado em Wigan & Leigh, na região de Manchester.

Couba Sow, aos dois minutos, e Rahel Kiwic, aos cinco, apontaram os tentos das helvéticas, na primeira parte, enquanto Diana Gomes, aos 58, e Jéssica Silva, aos 65, faturam para a equipa das 'quinas', na segunda.

Na segunda jornada, Portugal defronta os Países Baixos, detentores do título, na quarta-feira, pelas 20:00, e, na terceira, enfrenta a Suécia, campeã em 1984, em 17 de julho, pelas 17:00, em dois jogos também marcados para o palco da estreia.