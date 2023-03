Portugal faz o pleno e garante presença no Europeu sub-17 de futebol na Hungria

© FPF

Por Lusa 28 Março, 2023 • 17:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 garantiu esta terça-feira o apuramento para o Campeonato da Europa de 2023, na Hungria, ao vencer a República Checa, em Viseu, por 2-0, em jogo do Grupo 5 da Ronda de Elite.

Gonçalo Oliveira, aos 37, e Martim Fernandes, aos 55, deram o triunfo a Portugal, que fez o pleno e venceu os três jogos da 'poule', sem sofrer qualquer golo.

Um empate era quanto bastava a Portugal para assegurar o apuramento e os comandados de Filipe Ramos entregaram a iniciativa de jogo ao adversário, mas as ofensivas dos checos esbarravam na sólida defesa da equipa das 'quinas'.

Antes do golo, aos 35 minutos, Gonçalo Moreira, de 'trivela', enviou a bola à barra da baliza defendida por Heerkens.

O golo surgiu dois minutos depois, num livre apontado na direita por Gonçalo Moreira, que assistiu para o 'coração' da área, onde Gonçalo Oliveira foi mais rápido que toda a gente e cabeceou para o fundo da baliza da República Checa.

No segundo tempo, aos 55 minutos, o defesa lateral direito Martim Fernandes encontrou via aberta em direção à baliza e, depois de ultrapassar a defesa adversária, só com Heerkens pela frente, não hipóteses e rematou colocdo para fazer o 2-0.

A República Checa acusou o duro golpe e pouco ou nada conseguiu incomodar Gonçalo Ribeiro, que terminou esta Ronda de Elite sem sofrer qualquer golo.

A fase final da competição vai realizar-se na Hungria, entre os dias 17 de maio e 2 de junho.