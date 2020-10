Portugal faz pleno de vitórias e reforça sexto lugar do ranking da UEFA

© José Sena Goulão/Lusa

Portugal reforçou o sexto lugar do ranking da UEFA, face ao pleno de triunfos na segunda jornada da fase de grupos das competições europeias de futebol, por intermédio de FC Porto, Benfica e Sporting de Braga.

Depois do triunfo dos 'dragões' na receção ao Olympiacos (2-0), na terça-feira, para a Liga dos Campeões, 'encarnados' (3-0 ao Standard Liège) e 'arsenalistas' (2-1 no reduto do Zorya) seguiram o exemplo na Liga Europa.

Os três conjuntos ganharam os seus encontros e estão todos em posição de apuramento, após duas rondas, com Benfica e Sporting de Braga já seis pontos acima do terceiro classificado.

Se Portugal somou três vitórias, as quatro equipas da Rússia, sétimo classificado do 'ranking' da UEFA, ficaram-se por um mísero empate, alcançado pelo CSKA Moscovo, na receção ao Dinamo Zagreb (0-0), para a Liga Europa.

Na 'Champions', os russos ficaram a zero, já que o Lokomotiv Moscovo perdeu na receção ao campeão europeu em título Bayern Munique (1-2), o Krasnodar foi goleado em casa pelo Chelsea (0-4) e o Zenit caiu em Dortmund (0-2).

Feitas as contas, os três triunfos lusos valeram 1,200 pontos para o 'ranking' e a passagem de 41,749 para 42,949, enquanto o empate russo apenas 0,166 pontos, para um total de 37,215, que colocam a diferença em 'irrecuperáveis' 5,734.

Os pontos que as equipas lusas somam (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).

Em 2021/22, Portugal já sabe que terá duas entradas diretas na 'Champions', mais uma na terceira pré-eliminatória, uma na Liga Europa e duas nas pré-eliminatórias da nova competição, a Liga Conferência Europa.

O campeão e o 'vice' da I Liga 2020/21 seguem para a fase de grupos da 'Champions' e o terceiro para a terceira pré-eliminatória, o vencedor da Taça de Portugal ruma à Liga Europa e o quarto e o quinto vão para a nova prova, entrando na terceira e segunda pré-eliminatórias, respetivamente.

Mantendo o sexto lugar no final da presente temporada, Portugal garante que este cenário se repetirá em 2022/23.