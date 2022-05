Portugal fecha Taça do Mundo de Racice com cinco medalhas, três de Fernando Pimenta

© EPA (arquivo)

A seleção portuguesa fechou este domingo a Taça do Mundo de Racice, na República Checa, primeira etapa deste circuito de canoagem de velocidade, com quatro medalhas, três por Fernando Pimenta, após uma prata no K1 5000 metros.

Esta prata, com um tempo de 20.34,30 minutos, atrás apenas do dinamarquês Thorbjorn Rask, fecha um ciclo quase perfeito para o multimedalhado olímpico luso, numa distância em que João Duarte foi quinto, a meio minuto do pódio.

Após Pimenta ganhar ouro no sábado no K1 1000 metros, juntou-se esta João Duarte no K2 1.000 metros para lograr novo primeiro lugar, com um tempo de 3.16,09 minutos.

Antes, João Ribeiro e Messias Baptista tinham conseguido o bronze na final A do K2 500 metros, com um tempo de 1.28,85 minutos, a 15 centésimos da prata, dos australianos Jean Westhuyzen e Thomas Green, e a 54 centésimos dos ucranianos Oleh Kukharyk e Ihor Trunov, vencedores.

Na final A de C2 1000 metros, a dupla portuguesa Bruno Afonso/Marco Apura foi sexta classificada, com 3.48,91 minutos, a 17,75 segundos dos vencedores, os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker.

Portugal conquistou ainda uma medalha de bronze, por Teresa Portela na Final A dos K1 500 metros, igualmente no sábado, sendo depois quarta na final A de K1 200 metros, já hoje, a 36 centésimos do pódio.