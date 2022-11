Portugal garante qualificação para o Mundial de râguebi pela segunda vez

© Federação Portuguesa de Rugby/Facebook

A seleção nacional de râguebi empatou esta sexta-feira com os Estados Unidos da América e garantiu a presença no Mundial da modalidade, que se joga em França no próximo ano.

Portugal perdia por 16-13 nos últimos segundos, mas um pontapé no último lance da partida deu o empate que servia às quinas para marcarem presença na principal competição de râguebi na história. A primeira tinha acontecido em 2007.

Imediatamente antes, numa aparente última tentativa, o número 10 dos "lobos", Jerónimo Portela, chutou a bola a mais de 40 metros para o empate, mas a bola bateu no poste da baliza. Contudo, a partida ainda não tinha acabado e o árbitro assinalou uma penalidade a favor de Portugal. Na conversão, Samuel Marques não vacilou e deu o apuramento à seleção nacional.

Ouça a descrição dos momentos finais da partida por Tiago Santos. 00:00 00:00

Os "lobos" venciam ao intervalo por 10-9, com um ensaio de Raffaele Storti aos oito minutos, transformado por Samuel Marques. O mesmo jogador converteu uma penalidade aos 37'. Pelos norte-americanos, AJ MacGinty marcou três penalidades (3', 22' e 40').

No segunda tempo, Marques voltou a acertar entre os postes. Contudo, Kapeli Pifeleti fez um ensaio, transformado por AJ MacGinty, deixando os norte-americanos com uma vantagem de três pontos. O resultado manteve-se até ao último segundo, quando Samuel Marques garantiu o apuramento para Portugal.

No Torneio de Qualificação para o Campeonato do Mundo, Portugal já tinha batido o Quénia por 85-0 e Hong Kong por 42-17. As três partidas foram disputadas no Dubai, Emirados Árabes Unidos.

O Mundial de râguebi disputa-se em França, entre 8 de setembro e 28 de outubro de 2023, onde Portugal vai participar no grupo C, defrontando o País de Gales, a Austrália, as Ilhas Fiji e a Geórgia.

Qualificação foi "à portuguesa"

No final da partida, o capitão dos "lobos", Tomás Appleton considera que a forma como a seleção conseguiu a qualificação para o Mundial foi "à portuguesa" e que "não podia ser de outra forma".

Ouça as declarações do capitão da seleção nacional. 00:00 00:00

"Nós tomámos uma decisão há três anos, muito à semelhança de 2007. Sabemos as nossas diferenças. Não quero dizer que conseguimos fazer o grupo, mas depois de várias dificuldades e vários sacrifícios que fizemos, acho que só mostra que o trabalho traz resultados e conseguimos agarrar a oportunidade", explica.