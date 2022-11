Portugal goleia Chile e vence Grupo 2 do Mundial de hóquei em patins

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 10 Novembro, 2022 • 00:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de hóquei em patins goleou quarta-feira o Chile por 7-1, na terceira jornada da fase de grupos, e conquistou o Grupo A do Mundial 2022, a decorrer em San Juan, na Argentina.

Telmo Pinto (dois e 40 minutos), João Rodrigues (nove), João Souto (14), Gonçalo Alves (36, de penálti), Diogo Rafael (43) e Henrique Magalhães (48) marcaram os golos lusos, enquanto Felipe Márquez faturou para os chilenos (24).

Portugal, que tinha batido a França (5-1) e empatado com a Itália (2-2), acabou o agrupamento com sete pontos, contra cinco da Itália, quatro da França e nenhum do Chile, marcando encontro nos 'quartos' com o vencedor do Moçambique-Alemanha.