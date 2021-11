Portugal goleia Chipre e lidera apuramento para Europeu de sub-21

Gonçalo Ramos e Fábio Vieira foram as figuras do jogo © Carlos Vidigal Jr/Global Image

Por Lusa 16 Novembro, 2021 • 22:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol manteve hoje o percurso 100% vitorioso na qualificação para o Europeu de sub-21, ao golear em casa o Chipre, por 6-0, em jogo do Grupo D.

Gonçalo Ramos, com um 'hat-trick', aos 06, 53 e 61 minutos, Gonçalo Inácio (21), Fábio Vieira (51) e Henrique Araújo (71) marcaram os golos da 'equipa das quinas', que somou o quinto triunfo no Grupo D, numa partida em que Fábio Silva desperdiçou um penálti (29).

Com este triunfo, Portugal passou a somar 15 pontos, mais um do que a Grécia, que tem mais um jogo, com Chipre e Islândia a terem sete e a Bielorrússia três, enquanto o Liechtenstein ainda não pontuou.