Portugal goleia Hungria e enfrenta Espanha na final do Europeu de futsal feminino

Pisko, Carolina Pedreira, Fifó, Cátia Morgado e Maria Pereira foram as autoras dos golos de Portugal

Portugal garantiu esta sexta-feira a presença na final do campeonato da Europa de futsal feminino, depois de golear nas meias-finais a Hungria, por 6-0, marcando novo encontro com a Espanha no jogo decisivo.

As lusas, vice-campeãs em título, superiorizaram-se às húngaras, que substituíram a Rússia na fase final devido à ofensiva militar na Ucrânia, e marcaram por intermédio de Pisko (13 minutos), Carolina Pedreira (17), Fifó (18), Cátia Morgado (35) e Maria Pereira (37), beneficiando ainda de um autogolo de Zsuzsanna Folk (23).

No domingo, a seleção portuguesa vai defrontar a Espanha, que venceu a Ucrânia por 9-0 na outra meia-final, reeditando a final de 2019, na primeira edição da prova, que foi favorável às espanholas.