Portugal goleia Itália e fica perto das meias-finais do Europeu de sub-19

A seleção portuguesa de futebol ficou esta quinta-feira muito próxima de garantir o apuramento para as meias-finais do Europeu de sub-19, em Malta, ao golear a Itália, por 5-1, na segunda jornada do Grupo A.

A Itália adiantou-se no marcador aos seis minutos, por Luca Lipani, que viria a ser expulso (44), antes de Rodrigo Ribeiro (35), Gustavo Sá (57), Gabriel Brás (68), Hugo Félix (88) e João Vasconcelos (90+1) darem o triunfo à equipa das 'quinas'.

Com a segunda vitória, Portugal passou a somar seis pontos, mais três do que Itália, e pode garantir o apuramento para as meias-finais ainda esta quinta-feira se a Polónia pontuar frente a Malta, num encontro entre as duas equipas derrotadas na primeira ronda.