Portugal inicia preparação para dupla jornada decisiva de qualificação para o Mundial 2022

Portugal defronta a República da Irlanda na quinta-feira, em Dublin

A seleção portuguesa de futebol inicia esta terça-feira a preparação para os jogos com a República da Irlanda e Sérvia, de apuramento para o Mundial 2022, num treino em que o selecionador luso deverá contar com os 25 jogadores convocados.

A equipa das 'quinas' juntou-se na noite de segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, e ficou concentrada na Casa dos Atletas.

O grupo inicial de 26 convocados foi encurtado para 25, face à indisponibilidade de Anthony Lopes, João Mário e Rafa, tendo sido rendidos por José Sá e Gonçalo Guedes.

A primeira sessão de trabalho está agendada para as 10h30, no relvado principal da Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, e será antecedida de conferência de imprensa, a partir das 10h00, com a presença de um jogador a designar.

Portugal defronta a República da Irlanda na quinta-feira, em Dublin, e no domingo recebe a Sérvia, no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dois últimos encontros do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial 2022, tendo em conta que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

Se vencer ou empatar em Dublin, a formação das 'quinas' só precisa de pontuar face à Sérvia para se qualificar e, se perder com os irlandeses, necessita de bater os sérvios.

A fase de grupos da qualificação europeia termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.