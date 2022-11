Portugal inicia preparação para o Mundial com primeiro treino na Cidade do Futebol

Fernando Santos © António Cotrum/EPA

Por Lusa 14 Novembro, 2022 • 06:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol inicia esta segunda-feira a preparação para a fase final do Campeonato do Mundo, com a equipa lusa a apresentar-se na Cidade do Futebol para realizar o primeiro treino sob as ordens de Fernando Santos.

A sessão está marcada para as 17h00, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, não estando previstas declarações de qualquer dos 26 convocados por Fernando Santos para a competição que se realiza no Qatar.

De resto, é esperado que todos os jogadores marquem presença na sessão, sendo que, até quarta-feira, os trabalhos da equipa das 'quinas' serão mantidos em regime livre, ou seja os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar na Cidade do Futebol para os treinos, tendo total independência antes e depois dos mesmos.

Portugal tem agendado um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, na quinta-feira, às 18h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no Grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, em 28 de novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o Grupo A, e termina em 18 de dezembro.