Portugal inicia preparação para receção à República Checa

A seleção portuguesa de futebol começa esta segunda-feira a preparar o terceiro encontro no Grupo A2 da Liga das Nações, com a República Checa, num treino no qual os titulares frente à Suíça devem fazer trabalho de recuperação.

No domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a equipa das 'quinas' alcançou a primeira vitória na prova, perante a Suíça, com golos de William Carvalho (15 minutos), Cristiano Ronaldo (35 e 39) e João Cancelo (68), um triunfo que deu também a Portugal a liderança na 'poule'.

A três dias do embate com os checos, que também no domingo empataram a dois golos na receção à Espanha, apenas os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção para o selecionador luso, Fernando Santos, deverão treinar-se no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, com os titulares a ficarem pelo ginásio, para efetuarem trabalho de recuperação.

O apronto está agendado para as 11h00, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Com esta goleada, Portugal passou a liderar o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, que empatou na receção à Espanha (2-2), terceira colocada, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

Depois de enfrentar os checos, novamente no Estádio José Alvalade, na quinta-feira, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.