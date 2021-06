© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal defronta esta quarta-feira a seleção de Israel, no último jogo de preparação antes do arranque do Euro 2020. A equipa das quinas arranca a defesa do título europeu frente à Hungria, numa partida disputada em Budapeste, no dia 15 de junho.