Portugal joga play-off para o Mundial de 2022 no Estádio do Dragão

Estádio do Dragão © Wikimedia Commons

Por TSF 15 Dezembro, 2021 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogo das meias-finais do play-off, entre Portugal e a Turquia, a contar para o apuramento para o Mundial de 2022, no Catar, realiza-se no Estádio do Dragão. O encontro está marcado para o dia 24 de março de 2022, como foi revelado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol, estando a hora ainda por definir.

No caso de qualificação da seleção das quinas para a final do mini-torneio, o jogo decisivo também vai ter lugar no estádio da cidade invicta. Aí, pode jogar contra o vencedor do embate entre a Macedónia do Norte e a Itália.

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, mostrou o seu agrado pelo regresso da Seleção Nacional às partidas no Estádio do Dragão: "É com prazer e total apoio que o FC Porto cede o Estádio do Dragão para os jogos de play-off de acesso ao Mundial do Catar. Que o Dragão empurre a seleção para a vitória, como fez na conquista da Liga das Nações".

No caso de José Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, também se mostrou contente com a notícia: "Como presidente da AF Porto é com enorme orgulho e satisfação que verifico o regresso da Seleção Nacional à nossa casa. As seleções portuguesas têm sempre a porta aberta para jogarem no distrito do Porto. Estou certo que com as tradições de bem receber da nossa gente, não faltará apoio aos nossos jogadores e à nossa equipa para seguirmos em frente no play-off e darmos os passos necessários para estarmos no Mundial. O objetivo é comum e estou seguro de que vamos conseguir. Contem comigo, contem com a AF Porto e conte com o apoio das nossas gentes. Força Portugal e muito obrigado pelo regresso da Seleção ao Norte".