Conheça o primeiro onze de Roberto Martínez na seleção nacional

Portugal arranca esta quinta-feira a fase de qualificação para o Euro 2024 de futebol com a receção ao Liechtenstein, num encontro que marca a estreia de Roberto Martínez como o novo selecionador nacional.

O Estádio José Alvalade, em Lisboa, vai ser palco do arranque da campanha para estar na fase final do Europeu do próximo ano, que vai decorrer na Alemanha, e da estreia absoluta de Martínez, sucessor de Fernando Santos, que tem todas as condições para iniciar o seu 'reinado' com uma vitória bem 'gorda'.

Onze de Portugal: Rui Patrício, Rúben Dias, Danilo, Gonçalo Inácio, Cancelo, João Palhinha, Bruno Fernandes, Raphaël Guerreiro, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Onze de Liechtenstein:

Suplentes de Portugal:

Suplentes de Liechtenstein: