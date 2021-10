Ronaldo bisa de penálti. Portugal 2-0 Luxemburgo (1.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 12 Outubro, 2021 • 18:22 Partilhar este artigo Facebook

Portugal está a apenas um ponto para saltar para o topo do Grupo A da qualificação para o Mundial de 2022. Para isso, terá de pontuar frente ao Luxemburgo, uma seleção que já complicou noutras ocasiões.

Consciente da responsabilidade, Fernando Santos promoveu a titularidade de elementos-chave como Pepe e Rúben Dias, Palhinha e Moutinho no meio campo e Ronaldo e André Silva na frente de ataque.

Para este encontro, milhares de adeptos não faltaram à chamada e encheram as bancadas do Estádio do Algarve.

A seleção comanda por Fernando Santos começou, como era de esperar, a procurar a baliza adversária e usou os flancos para chegar a esse objetivo.

Bernardo Silvam, marcado por dois defesas, tentou furar, entrou na área e caiu. O árbitro francês Benoît Bastien assinalou grande penalidade. Cristiano Ronaldo, da marca dos onze metros, e apontou o primeiro golo do jogo.

Aos 10 minutos, o capitão de Portugal, em contra-ataque, fugiu pelo lado direito, entrou na área e foi carregado pelo guardião Moris. O árbitro voltou a assinalar grande penalidade. Mais uma vez, Ronaldo, à segunda, não falhou e aumentou a vantagem portuguesa.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes; João Palhinha, João Moutinho e Bruno Fernandes; Ronaldo, André Silva e Bernardo Silva.

Onze do Luxemburgo: Moris; Jans, Chanot, Carlson e Michael Pinto; Sinani, Christopher Pereira, Leandro Barreiro e Olivier Thill; Gerson Rodrigues e Sébastien Thill.

Árbitro: Benoît Bastien (FRA)