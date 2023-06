Portugal mantém nono lugar no ranking da FIFA liderado pela Argentina

© Carlos Vidigal Jr/Global Imagens (arquivo)

Portugal mantém o nono lugar no ranking da FIFA, esta quinta-feira divulgado, que continua a ser liderado pela Argentina, campeã mundial de futebol, seguida da França e do Brasil, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Depois de no ranking anterior, divulgado em 6 de abril, terem assumido a liderança, por troca com a França, os argentinos continuam no comando da tabela, mas com uma diferença inferior a um ponto em relação aos gauleses.

No top 10, a Inglaterra subiu ao quarto lugar por troca com a Bélgica, que desceu à quinta posição, enquanto a Croácia ascendeu ao sexto posto, que era ocupado pelos Países Baixos, que são agora sétimos classificados da tabela.

Portugal, que desde a publicação do ranking anterior somou duas vitórias, frente à Bósnia-Herzegovina (3-0) e Islândia (1-0), ambas na qualificação para o Euro2024, manteve a nona posição atrás da Itália, que é oitava, e à frente da Espanha, 10.ª

Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, o Egito, de Rui Vitória, subiu da 35.ª para a 34.ª posição, a Nigéria, de José Peseiro, ascendeu também um lugar, do 40.º para o 39.º, e o Togo, de Paulo Duarte, progrediu sete lugares, para 122.º.

A Polónia, orientada por Fernando Santos, desceu três lugares, ocupando o 26.º posto, enquanto o Bahrain, de Hélio Sousa, desceu do 85.º para o 86.º lugar, e o Qatar, liderado por Carlos Queiroz, subiu de 61.º para o 58.º.

Entre os países de língua oficial portuguesa, com exceção do Brasil, situado no pódio, Cabo Verde é o mais bem posicionado, tendo subido da 71.ª para a 66.ª posição, enquanto a seleção de Angola, liderada pelo português Pedro Gonçalves, ascendeu quatro lugares, do 118.º para o 114.º