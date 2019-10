Portugal na fase final de apuramento para o Mundial de Futsal

© Nuno André Ferreira/Lusa

A seleção nacional de futsal carimbou esta sexta-feira presença na fase final de apuramento para o Mundial de 2020, após ter vencido a Alemanha, em jogo da segunda jornada do torneio que dá acesso à ronda de elite do campeonato do Mundo e que está a ser disputado em Viseu.

Portugal bateu a congénere da Alemanha por 5-0, num jogo em que a equipa das quinas rematou mais vezes à baliza.

O primeiro golo de Portugal foi apontado quase no fecho da primeira parte, aos 16 minutos, por Fábio Cecílio. A seleção demorou a marcar, mas um minuto depois por intermédio de Pedro Cary voltou a aumentar a vantagem sobre os alemães.

Já na segunda parte, aos 24 minutos, Cardinal fez o 3-0 para os atuais campeões europeus. No cair do pano, aos 39 minutos, o jogador do Sporting marcou mais duas vezes.

Para além de Portugal, também a República Checa, que se encontra no mesmo grupo (8) já assegurou presença na fase final do Campeonato do Mundo.

Selecionador satisfeito com a exibição

"Acho que foi um jogo muito bem conseguido, com algumas situações de finalização falhadas, que é o costume, mas satisfeito. Qualificação garantida, já estamos na elite", afirmou Jorge Braz, selecionador nacional, em conferência de imprensa no final da partida.

Aos jornalistas, o técnico disse que Portugal superou "muito" bem os dois primeiros adversários do torneio (Letónia e Alemanha), acreditando que a equipa está "mais do que preparada" para vencer no próximo domingo a República Checa, conquistando o primeiro lugar do grupo 8.

O torneio de apuramento para a ronda de elite que dá acesso a Mundial de 2020 termina no domingo, dia em que Portugal vai jogar com a República Checa. O encontro está marcado para as 18h00, no Pavilhão Multiusos de Viseu.

Para a fase final que dá acesso ao Mundial qualificam-se os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos.

O campeonato do mundo vai jogar-se no próximo ano na Lituânia, entre as cidades de Kaunas, Klaipeda e Vilnius, de 12 de setembro a 4 de outubro.