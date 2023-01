Portugal obrigado a vencer a Hungria para se apurar com pontos no mundial de andebol

Paulo Jorge Pereira, selecionador português de Andebol © Nuno Brites/Global Imagens

Portugal defronta esta segunda-feira a Hungria, em Kristianstad, na Suécia, pelas 20h30 locais (19h00 em Lisboa), na derradeira partida do Grupo D do Mundial de andebol, em que está obrigado a vencer para passar com pontos à fase seguinte.

Portugal segue na segunda posição do grupo, com dois pontos, referentes ao triunfo sobre a Coreia do Sul (32-24), orientada pelo ex-selecionador nacional Rolando Freitas, em igualdade com a Islândia, enquanto a Hungria, já qualificada, lidera, com quatro.

Os três mais bem classificados do grupo avançam para a main round (fase principal), com os pontos amealhados entre si mas sem os contabilizados com o último posicionado, que é a Coreia do Sul.

Caso a Islândia vença a Coreia do Sul, confirmando a última posição do grupo para a seleção asiática, Portugal tem de pontuar com a Hungria para evitar avançar para a main round a zero e assim evitar que o conjunto magiar leve quatro.

A última jornada do Grupo D, que deve assinalar o regresso do selecionador Paulo Pereira ao banco, após cumprir dois jogos de suspensão, poderá ditar - em caso de triunfo luso - que Hungria, Islândia e Portugal avancem para a fase regular todos com dois pontos.

Portugal disputa o Campeonato do Mundo de andebol pela quinta vez, depois das presenças em 1997, 2001, 2003, quando acolheu a competição, e 2021.

A Hungria tem como melhor resultado das suas 22 participações o segundo lugar alcançado em 1986.