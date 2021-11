Portugal perde com a França por 5-3 na segunda jornada do Europeu de hóquei em patins

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 16 Novembro, 2021 • 23:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal, vice-campeão europeu, perdeu esta terça-feira com a França por 5-3 na segunda jornada do Campeonato da Europa, a decorrer até domingo no Pavilhão Multiusos de Paredes.

Roberto Di Benedetto (02, 45 e 50 minutos) e Carlo Di Benedetto (11 e 47) marcaram os golos dos franceses, enquanto João Rodrigues (26) e Gonçalo Alves, que 'bisou' (49 e 50), reduziram para a seleção portuguesa.

França lidera de forma isolada o Europeu, com seis pontos, com a Espanha, que hoje empatou 4-4 com a Itália, na segunda posição com quatro, mais um do que Portugal e Alemanha, que se impôs por 5-1 a Andorra.