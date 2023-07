Portugal perde com a Inglaterra e está eliminado do Euro sub-21

© Federação Portuguesa de Futebol

Portugal foi este domingo eliminado do Euro sub-21, depois de perder por 1-0 com a Inglaterra. O único golo da partida foi marcado na primeira parte por Anthony Gordon.

A eliminação no campeonato europeu também dita que a seleção portuguesa não vá participar no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos que se realizam em París daqui a um ano.

A equipa inglesa foi melhor durante a primeira parte, ainda que a primeira grande oportunidade de golo tenha surgido dos pés de Pedro Neto. Inglaterra consumou a superioridade aos 34 minutos, com Anthony Gordon a concluir uma grande jogada coletiva.

Portugal entrou melhor no segundo tempo e tomou conta das operações. No entanto, o golo teimou em não aparecer, tendo Henrique Araújo cabeceado à trave no melhor lance da seleção das quinas.

Portugal cai nos quartos de final do Euro sub-21, depois de ter sido finalista vencido em 2021.