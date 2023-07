Portugal perde com a Itália e falha conquista do Euro sub-19

© Domenic Aquilina/EPA

Portugal perdeu este domingo com a Itália (1-0) na final do campeonato europeu sub-19 e falhou a conquista do segundo título no escalão.

O único golo da partida foi marcado por Michael Kayode aos 18 minutos da partida, numa altura em que a Itália comandava as operações do jogo.

Portugal tentou responder, mas foi só na segunda parte que conseguiu ter bola e ameaçar mais frequentemente a baliza transalpina. A melhor oportunidade saiu da cabeça de Martim Fernandes, entrado no decorrer da partida, para defesa do guardião italiano.

Portugal falha assim a conquista do Euro sub-19 pela segunda vez na história, depois de ter conquistado a competição em 2018, curiosamente frente à Itália.