Portugal perde com Alemanha e termina Europeu de andebol no sexto lugar

A seleção portuguesa de andebol terminou o Europeu na sexta posição, depois de perder hoje com a Alemanha, por 29-27, no jogo de atribuição do quinto lugar, em Estocolmo.

Apesar da derrota frente aos germânicos, num encontro em que já perdia ao intervalo por 14-13, Portugal garantiu a sua melhor prestação de sempre em Europeus, melhorando o sétimo lugar de 2000.

A presença no encontro de atribuição do quinto posto já tinha garantido a Portugal a presença no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

A Alemanha, que já se sagrou campeã europeia em 2004 e 2016, tendo conquistado ainda três títulos mundiais e um olímpico, foi mais uma potência da modalidade que Portugal enfrentou neste torneio, ao qual regressou após 14 anos de ausência e se constituiu a maior surpresa.